Швейцария не будет давать право на проживание военнообязанным украинцам

Швейцария отказала украинцам призывного возраста в защите Швейцария не будет давать право на проживание военнообязанным украинцам

Москва19 авг Вести.Швейцария с 20 августа прекратит выдавать разрешения на проживание украинцам призывного возраста, которые не смогут подтвердить выполнение воинских обязанностей на Украине, следует из заявления Федерального совета (высший исполнительный орган Швейцарии - прим. ред.)

Ограничение распространяется на украинцев призывного возраста, лиц, состоящих в резерве, а также добровольно вступивших в вооруженные силы. Власти Швейцарии объяснили решение желанием привести свою практику в соответствие с подходом стран Евросоюза.

В интересах страны — привести свою практику в соответствие с подходом государств-членов ЕС говорится в заявлении Федерального совета

Новая мера в Швейцарии вступает в силу 20 августа 2026 года и будет распространяться только на заявления, поданные после этой даты.

Ранее Совет ЕС решил прекратить предоставление временной защиты военнообязанным украинцам, въехавшим в страны объединения с 31 июля, если они не смогут документально подтвердить выполнение воинских обязанностей. Украинцы, которые уже получили статус защиты S (временная защита для граждан Украины в Швейцарии – прим. ред.), сохранят право на проживание.