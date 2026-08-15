Бельгия отказывает во временной защите совершеннолетним гражданам Украины В Бельгии отказывают во временной защите совершеннолетним гражданам Украины

Москва15 авг Вести.Совершеннолетним украинцам и украинкам, прибывшим в Бельгию и не предъявившим данные в приложении для военнообязанных "Резерв+", отказывают в предоставлении временной защиты. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на сообщения украинцев в соцсетях.

Отмечается, что по прибытии у них требуют установить указанное приложение и продемонстрировать данные. В случае отсутствия такового им отказывают в защите.

Это нормально, что совершеннолетним девушкам с 18 лет, парням отказывают в защите? говорит украинка на видео, опубликованном в одном из Telegram-каналов

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Вадим Трухачев отметил, что ужесточение условий пребывания украинских беженцев в ряде стран Европы связано не с мировой политикой, а банальной усталостью от их хамского поведения.