Почти три тыс. украинцев лишились защитного статуса S в Швейцарии в 2026 г.

Около трех тыс. украинцев лишились защитного статуса в Швейцарии с конца 2025 г. Почти три тыс. украинцев лишились защитного статуса S в Швейцарии в 2026 г.

Москва17 авг Вести.Почти 3 тысячи граждан Украины лишились специального защитного статуса S, дающего им возможность жить и работать в Швейцарии, с конца 2025 года. Об этом свидетельствуют данные Государственного секретариата по миграции (SEM), с которыми ознакомилось РИА Новости.

С 22 декабря 2025 года по 17 августа 2026 года статус был аннулирован у 2812 украинцев. Он дает право проживать и работать в Швейцарии, получать социальную помощь, медицинскую страховку, а также пользоваться рядом других льгот. После аннулирования статуса граждане должны покинуть страну.

Всего с момента введения статуса S для украинцев в мае 2022 года его лишились более 39 тысяч человек. В настоящее время такой статус имеют 73,5 тыс. граждан Украины.

Весной 2027 года первые украинцы, прожившие в Швейцарии пять лет, смогут претендовать на получение вида на жительство. При этом с 1 января 2027 года федеральные власти перестанут выделять кантонам субсидии на социальные выплаты украинцам, которые находятся в стране более пяти лет.

В ноябре 2025 года Швейцария изменила порядок предоставления убежища беженцам с Украины. Ключевым изменением стало ужесточение процесса рассмотрения новых заявок на получение статуса защиты S.