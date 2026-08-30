Москва30 авг Вести.Немецкие профсоюзы пригрозили лишить поддержки входящую в правящую коалицию Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). Об этом сообщает газета Bild.

Таким образом профсоюзы отреагировали на запланированную пенсионную реформу.

Если вы допустите принятие этой пенсионной реформы, мы больше не будем вас поддерживать приводит издание слова представителей Немецкого объединения профсоюзов в адрес депутатов Бундестага от СДПГ

В начале июля правящая коалиция согласовала пенсионную реформу из 34 пунктов. Если ее примут, будет отменено право выхода на пенсию в 63 года при условии наличия 45-летнего страхового стажа.

К 2031 году минимальный возраст для досрочного выхода на пенсию в ФРГ составит 65 лет. Что касается общего пенсионного возраста, то его поднимут до 67 лет.

Как отмечает Bild, для партии, рейтинг которой составляет всего 12%, испорченные отношения с профсоюзами могут обернуться катастрофой.

Ранее сообщалось, что правая оппозиционная партия "Альтернатива для Германии" опережает по популярности блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) канцлера Германии Фридриха Мерца на рекордные 9%.