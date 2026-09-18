Bild: правящие партии ФРГ не могут договориться о мерах снижения цен на топливо

Правящие партии Германии не могут согласовать шаги по снижению стоимости топлива Bild: правящие партии ФРГ не могут договориться о мерах снижения цен на топливо

Москва18 сен Вести.Представители партий, входящих в правящую коалицию Германии, — Христианско-демократический союз (ХДС) и Социал-демократическую партию (СДПГ) — не смогли достичь компромисса по мерам, направленным на снижение стоимости топлива, сообщила газета Bild.

Министр экономики Катерина Райхе (ХДС) и канцлер Фридрих Мерц (ХДС) выступают за сокращение налога на добавленную стоимость (НДС) на топливо с 19% до 7%, говорится в материале.

В то же время министр финансов Ларс Клингбайль (СДПГ) настаивает на компенсационных мерах, которые канцлер отвергает. Клингбайль предложил ввести государственный контроль над ценами или налог на сверхприбыль для финансирования снижения налогов. Однако канцлер Мерц отклонил эту инициативу еще весной, а министр экономики Райхе назвала ее "абсолютно неприемлемой", пишет Bild.

Ситуация может осложниться из-за возможного сопротивления со стороны федеральных земель Германии, значительная часть доходов которых формируется за счет НДС.

Представители ХДС/ХСС заявили, что готовы назвать региональных премьер-министров, выступающих против налоговых послаблений для автомобилистов и транспортных компаний.

По данным Bild, возможное снижение НДС приведет к сокращению доходов федерального бюджета на 2,5 миллиарда евро в период с октября по декабрь 2026 года. Ранее портал Verivox сообщил, что Германия заняла первое место по стоимости электроэнергии среди стран "Большой двадцатки" во втором квартале 2026 года.

22 августа агентство AFP узнало, что шесть стран ЕС, включая Германию, призвали ввести налог на сверхприбыль нефтяных компаний Евросоюза, полученную на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль выразил надежду на поддержку этой инициативы со стороны блока ХДС/ХСС на европейском уровне.

Ранее газета Le Figaro написала, что каждая десятая заправка во Франции столкнулась с дефицитом как минимум одного вида нефтепродуктов.

Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя ситуацию, заявил, что цены на автозаправках в стране стали невыносимыми.

Для предотвращения масштабных забастовок глава государства поручил правительству взять под контроль цены на топливо и потребовал от министров "полной мобилизации".