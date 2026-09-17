Москва17 сен Вести.Главная тема для обсуждения накануне земельных выборов в Германии - колоссальный рост цен на топливо, рассказала журналист ИС "Вести" Анастасия Попова.

В воскресенье, 20 сентября, в землях Мекленбург-Передняя Померания и Берлин в ФРГ пройдут ключевые региональные выборы.

Накануне этих выборов все в Германии обсуждают главный вопрос, который волнует жителей - это стоимость топлива. Дизель и бензин бьют исторические максимумы и цены не перестают расти, они повышаются раз в день, и сейчас они уже настолько высокие, что люди начинают задумываться о том, чтобы пересаживаться на более экологичные виды транспорта рассказала корреспондент

Канцлер Фридрих Мерц обещает предпринимать серьезные меры для решения этого вопроса, однако конкретного плана так и не озвучил, добавила Попова.

Проблема с поставками, геополитическую ситуацию, проблему со стоимостью барреля нефти, всегда есть чем объяснить, но непонятно, как компенсировать. Действительно, для Германии экономическая ситуация очень сложная складывается, и во многом это играет, конечно, не в пользу канцлера Мерца. И на этой волне недовольства, собственно, и поднимается партия "Альтернатива для Германии". У них шансы на победу в Мекленбурге-Передней Померании очень высокие. Напомню, это та земля, куда приходили "Северные потоки" отметила журналист

По словам Поповой, в Мекленбурге-Передней Померании Христианско-демократический союз (ХДС) рискует не набрать даже 5% голосов.

Ранее СМИ выяснили, как Фридриха Мерца могут отправить в отставку. Издание Politico проанализировало пять возможных сценариев его ухода