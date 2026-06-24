Мерц поддержал повышение пенсионного возраста в Германии до 70 лет

Мерц выступил за повышение пенсионного возраста ради устойчивости системы Мерц поддержал повышение пенсионного возраста в Германии до 70 лет

Москва24 июн Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал предложения экспертной комиссии по реформированию пенсионной системы, предусматривающие постепенное повышение пенсионного возраста примерно до 70 лет к началу 2090-х годов.

Как сообщает газета The Guardian, инициатива направлена на обеспечение устойчивости пенсионной системы в условиях старения населения. По мнению авторов реформы, повышение пенсионного возраста позволит снизить финансовую нагрузку на будущие поколения и предотвратить возможный кризис системы социального обеспечения.

Комиссия также предлагает отказаться от действующих механизмов досрочного выхода на пенсию. Кроме того, среди рекомендаций — инвестирование части обязательных пенсионных взносов в фондовый рынок, а также распространение обязательных пенсионных отчислений на государственных служащих и самозанятых граждан.

В настоящее время пенсионный возраст для большинства будущих пенсионеров в Германии составляет 67 лет. Предлагаемые изменения рассчитаны на долгосрочную перспективу и будут реализовываться постепенно в течение нескольких десятилетий.