Клянчин: извержения более 70 вулканов в России могут произойти в любой момент

Сейсмолог предупредил об опасности извержения более 70 вулканов в России Клянчин: извержения более 70 вулканов в России могут произойти в любой момент

Москва21 ноя Вести.В России в любой момент возможно извержение более 70 вулканов, расположенных на Камчатке и Курильских островах. Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости младший научный сотрудник Единой геофизической службы Российской академии наук, геолог, сейсмолог Андрей Клянчин.

Извержения вулканов на Камчатке и Курильских островах могут произойти в любой момент, но их вероятность и масштаб зависят от текущей сейсмической и вулканической активности. Эксперты прогнозируют продолжение и усиление активности сразу нескольких вулканов в ближайшее время отметил ученый

Сейсмолог обратил внимание, что большинство вулканов на территории России сосредоточены как раз на Камчатке и Курильских островах и входят в так называемое "Тихоокеанское огненное кольцо" - одну из самых сейсмоактивных зон планеты.

В Курило-Камчатском регионе насчитывается 68 действующих вулканов, что составляет около 15% от всех подобных вулканов этого кольца. Ежегодно извергаются три-пять вулканов в этом регионе уточнил Клянчин

По его словам, извержение вулканов могут спровоцировать сильные землетрясения, как это произошло с вулканом Крашенинникова на Камчатке после подземных толчков магнитудой 8,8 у берегов Камчатки летом 2025 года.