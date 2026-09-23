Москва23 сен Вести.Крупные вулканические постройки, такие, как на Корякском вулкане, могут обрушиться под собственным весом, разнеся камни на 20-30 км, сообщил физик-вулканолог, основатель музея вулканов Сергей Самойленко. Его интервью опубликовано в канале сети природных парков "Вулканы Камчатки" в мессенджере МАХ.

Обычно, когда мы говорим про вулканы и опасность, речь идет о лавах, о пепле, о бомбах, ну, в общем, о том, что извергает вулкан. Но даже будучи в покое, он может представлять опасность. Многие знают, что мы не пускаем на вулкан Мутновский, который сейчас обваливается очень активно. Многие знают, что обвалился когда-то вулкан Авачинский и образовал огромные навалы опальных отложений. Но у нас есть и большие вулканы, такие как Корякский или Ключевской, которые могут обвалиться практически в любое время рассказал Самойленко

По словам ученого, обвал Корякского вулкана может быть опасен для жителей Петропавловска-Камчатского и Елизово, поскольку он может перенести камни на 20-30 км.

Однако с большей вероятностью обвалиться может Ключевской вулкан, который находится вдалеке от населенных пунктов.