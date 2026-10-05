Ученый рассказала, чем опасен вулкан Шивелуч на Камчатке Вулканолог Гирина: камчатский вулкан Шивелуч может взорваться в любой момент

Москва5 окт Вести.Вулкан Шивелуч на Камчатке может начать взрывное извержение в любой момент, сообщило РИА Новости со ссылкой на ведущего научного сотрудника Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, руководителя Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Ольгу Гирину​​​.

Шивелуч — самый опасный и непредсказуемый вулкан Камчатки. Он может взорваться в любую минуту. В кратере Шивелуча продолжают выжиматься лавовые куполы. В каком месте и в какое время начнет выдавливаться новый блок лавы или произойдет очередной мощный взрыв, пока предсказать невозможно сказала ученый

Она также отметила, что исполин находится в активной фазе: с начала года он выбрасывает пепел на высоту до 10-11 км над уровнем моря.

В 10.47 по местному времени (01.47 мск) 5 октября вулкан Шивелуч выбросил пепел на 6 км.