Пепел от вулкана Шивелуч на Камчатке может дойти до населенных пунктов

МЧС: в населенных пунктах Камчатки может выпасть пепел от вулкана Шивелуч Пепел от вулкана Шивелуч на Камчатке может дойти до населенных пунктов

Москва16 окт Вести.В населенных пунктах Камчатки может выпасть пепел извергающегося вулкана Шивелуч. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

По данным ведомства, пепловый шлейф распространился в северо-западном направлении от вулкана, вглубь полуострова.

На пути следования находились населенные пункты Тигильского муниципального округа, где не исключается выпадение незначительного количества вулканического пепла отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

В ведомстве добавили, что извержениям камчатского вулкана присвоили оранжевый код опасности для авиации.

Ранее сообщалось, что 16 октября из вулкана Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 8 км над уровнем море.