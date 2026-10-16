Москва16 октВести.В населенных пунктах Камчатки может выпасть пепел извергающегося вулкана Шивелуч. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.
По данным ведомства, пепловый шлейф распространился в северо-западном направлении от вулкана, вглубь полуострова.
На пути следования находились населенные пункты Тигильского муниципального округа, где не исключается выпадение незначительного количества вулканического пеплаотметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ
В ведомстве добавили, что извержениям камчатского вулкана присвоили оранжевый код опасности для авиации.
Ранее сообщалось, что 16 октября из вулкана Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 8 км над уровнем море.