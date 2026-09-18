Вулкан Шивелуч на Камчатке при извержении выбросил пепел на высоту до 5,5 км

На Камчатке произошел пепловый выброс из вулкана Шивелуч Вулкан Шивелуч на Камчатке при извержении выбросил пепел на высоту до 5,5 км

Москва18 сен Вести.Вулкан Шивелуч на Камчатке при извержении выбросил пепел на высоту до 5,5 км. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, утром 18 сентября из вулкана Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 5500 м при высоте самого исполина — 3282 м говорится в канале ведомства на платформе MAX

В МЧС уточнили, что пепловый шлейф начал распространяться в восточном направлении, но при изменении ветра не исключается выпадение незначительного количества вулканического пепла в поселке Усть-Камчатск и селе Крутоберегово Усть-Камчатского округа.

Вулкану Шивелуч присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.