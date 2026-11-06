Москва6 нояВести.Пепловый выброс на 5,7 км зафиксирован из вулкана Шивелуч, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю в мессенджере МАХ.
По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), утром 6 ноября из вулкана Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 5700 метров, при высоте самого исполина — 3283 метровнаписали в пресс-службе
Шлейф пепла распространился на восток и юго-восток от вулкана в сторону Берингова моря.
На пути следования находятся поселок Усть-Камчатск и село Крутоберегово Усть-Камчатского округа, где при изменении ветра не исключается выпадение незначительного количества вулканического пеплауточнили в ведомстве
Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.