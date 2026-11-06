МЧС: пепел может выпасть в Усть-Камчатском округе после выброса из Шивелуча

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на 5,7 км МЧС: пепел может выпасть в Усть-Камчатском округе после выброса из Шивелуча

Москва6 ноя Вести.Пепловый выброс на 5,7 км зафиксирован из вулкана Шивелуч, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю в мессенджере МАХ.

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), утром 6 ноября из вулкана Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 5700 метров, при высоте самого исполина — 3283 метров написали в пресс-службе

Шлейф пепла распространился на восток и юго-восток от вулкана в сторону Берингова моря.

На пути следования находятся поселок Усть-Камчатск и село Крутоберегово Усть-Камчатского округа, где при изменении ветра не исключается выпадение незначительного количества вулканического пепла уточнили в ведомстве

Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.