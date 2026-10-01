Высота пеплового выброса из камчатского вулкана Шивелуч составила 5 тыс. м

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел Высота пеплового выброса из камчатского вулкана Шивелуч составила 5 тыс. м

Москва1 окт Вести.Вулкан Шивелуч, расположенный в пределах Восточного хребта на полуострове Камчатка, выбросил пепел на высоту 5 тысяч метров, сообщила пресс-служба Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН в мессенджере МАХ.

09.23 (00.23 мск - ред.) 01 октября 2026 г. По сейсмическим данным, на вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс на высоту около 5000 м над уровнем моря написали в источнике

Шивелуч — самый северный действующий вулкан на полуострове, расположенный в 440 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского.