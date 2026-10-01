Москва1 октВести.Вулкан Шивелуч, расположенный в пределах Восточного хребта на полуострове Камчатка, выбросил пепел на высоту 5 тысяч метров, сообщила пресс-служба Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН в мессенджере МАХ.
09.23 (00.23 мск - ред.) 01 октября 2026 г. По сейсмическим данным, на вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс на высоту около 5000 м над уровнем морянаписали в источнике
Шивелуч — самый северный действующий вулкан на полуострове, расположенный в 440 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского.