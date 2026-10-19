Москва19 окт Вести.Сильное землетрясение, которое произошло на Камчатке 16 октября в районе вулкана Ксудач, может означать скорое извержение исполина. Такое мнение высказала ведущий научный сотрудник Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Ольга Гирина в интервью РИА Новости.

Пятничное землетрясение с магнитудой 6,9 произошло в районе Ксудача. В последний раз он извергался в 1907 году. Возможно, это подготовка нового извержения. Ксудач обязательно будет извергаться. Это вопрос времени отметила ученый

По ее словам, длительное "молчание" вулкана не означает, что он потух. В качестве примера Гирина обратила внимание на вулкан Крашенинникова, который начал мощно извергаться 2 августа 2025 года после перерыва несколько столетий.