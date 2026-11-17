Эксперт Попов: омбудсмен по безопасности образовательной среды должен быть в РФ

Институт омбудсмена по безопасности образовательной среды может появиться в РФ Эксперт Попов: омбудсмен по безопасности образовательной среды должен быть в РФ

Москва17 ноя Вести.Институт омбудсмена по безопасности образовательной среды должен появиться в России для снижения противоправных действий в отношении детей разных возрастов, указал в разговоре с "Абзацем" общественный деятель Вадим Попов.

Такой специалист, по его мнению, будет заниматься мониторингом ситуации и своевременно реагировать на инциденты, включая случаи домогательства от преподавателей. Кроме того, омбудсмен по безопасности образовательной среды должен иметь независимый статус, чтобы иметь возможность добиваться объективных оценок инцидентов, подчеркнул Попов.

Такой омбудсмен должен принимать конфиденциальные обращения, иметь право на запуск проверки и требование объяснений, ходатайствовать о внешнем контроле, вести защищенный реестр обращений и ежегодно отчитываться напрямую перед региональным министерством сказал эксперт

Он также указал, что о любом сигнале о преступлении или инциденте омбудсмен будет незамедлительно уведомлять уполномоченного по правам ребенка и правоохранительные органы.