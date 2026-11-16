Кабанов призвал подключать к работе с агрессивными детьми полицию и психологов

Кабанов: агрессивных школьников необходимо брать под межведомственный контроль Кабанов призвал подключать к работе с агрессивными детьми полицию и психологов

Москва16 ноя Вести.Для профилактики буллинга в школах необходимо формировать у детей представление о добре и одновременно пресекать пропаганду насилия.

Об этом ИС "Вести"заявил член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Общественного совета при Министерстве юстиции РФ Кирилл Кабанов.

По его словам, если ребенок проявляет агрессию, его поведение должно находиться под контролем правоохранителей, психологов и педагогов.

Первое – должна всячески закрываться, хотя очень сложно, система пропаганды насилия ... Если ребенок ведет себя неадекватно, агрессивно, он должен браться под контроль, межведомственный контроль: правоохранители, психологи, учителя ... Учитель – это уважаемое лицо, которое должно творить процесс воспитания. Ребенок сегодня должен понимать, что, если он совершил что-то, если он попал на учет в полицию, это скажется на его карьере, на его дальнейшем образе жизни пояснил Кабанов

Ранее отмечалось, как горячая линия "Школа доверия" помогает бороться с травлей учеников.