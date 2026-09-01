Прилепин: государство должно ставить высокую планку в воспитании и образовании Прилепин: госпрограммы и советская школа помогут воспитать мыслящих граждан

Москва1 сен Вести.Государство должно ставить максимально высокую планку в воспитании и образовании детей, подобно тому, как это делают родители. Тогда есть шанс вырастить поколение мыслящих людей. Об этом ИС "Вести" заявил писатель Захар Прилепин.

Он выразил уверенность, что госпрограммы и возврат классического образования помогут снять часть груза по воспитанию детей с родителей.

Конечно же, должны быть масштабные программы, государственные. Государство должно ставить максимально высокую планку, какую ставят родители... Мы должны иметь новое поколение мыслящих, думающих, читающих граждан. Конечно же, классическая советская школа, классическое досоветское образование. Мы должны возвращать эти все вещи, и тогда немножко родительских плеч это все груз этот снимется пояснил писатель

Прилепин также заявил, что мужчина – не венец творения, а звено между прошлым и будущим.