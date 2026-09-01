Писатель Прилепин: мужчина – не венец творения, а звено между прошлым и будущим Писатель Прилепин назвал лучший пример для воспитания настоящего мужчины

Москва1 сен Вести.Мужчина – не венец творения, а звено между прошлым и будущем. Лучшим методом воспитания мужчины может служить поведение его отца. Таким мнением с ИС "Вести" поделился писатель Захар Прилепин.

По словам литератора, в этом его убедил пример собственной семьи.

В целом же мужчина – это мужественность, а женщина – это женственность. В моем представлении, в моем понимании, мужчина является не венцом творения, а звеном между прошлым и будущим… В моем представлении само по себе поведение отца, оно и есть лучший способ воспитания. Я вот там каким-то образом прожил свою жизнь, там полвека, и сыновья, они растут, они отталкиваются от отца. Пытаются делать как-то что-то по-своему, на каком-то этапе дочки больше ближе с отцом похожи на отца отметил Прилепин

Писатель также добавил, что хорошего мужчину может вырастить и женщина.