Захаренко: смысл в том, чтобы мы нашли в себе силы стать лучше Режиссер Захаренко раскрыл смысл своего фильма "На краю детства"

Москва16 авг Вести.Смысл фильма "На краю детства" в том, что главная героиня приняла решение стать лучшей. К этому стоит стремится и зрителю. Такими мыслями с ИС "Вести" поделился режиссер картины Владимир Захаренко.

Сюжет фильма основан на истории о девочке, которая ради спасения сестры от голода во время блокады Ленинграда идет работать почтальоном.

Там могут быть кто угодно, почтальоны, рыбаки, кто угодно. Смысл в том, что героиня делает выбор — стать лучшей. Это вот как какой-то мой, наверное, призыв ко всем нам, чтобы мы нашли в себе силы, смысл стать лучше рассказал режиссер

Драма "На краю детства" была снята по мотивам рассказа Виктора Конецкого "Дверь". На фестивале "Окно в Европу", проходившем в Выборге, фильм был назван лучшим дебютом.