Москва23 сен Вести.Для эффективной работы школы необходимо поддерживать оптимальный возрастной баланс педагогического коллектива, сочетая материальные стимулы с психологической поддержкой и развитием культуры взаимопомощи между учителями разных поколений.

Об этом ИС "Вести" рассказал доктор педагогических наук, профессор Владимир Блинов.

По его мнению, идеальная формула школьного коллектива, подтвержденная наукой, выглядит как гармоничный баланс поколений.

Очень многими исследованиями доказывается, что хорош примерно такой баланс третей среди учителей в школах: 30% - молодые, 30% — средний возраст, 30% — взрослые, умудренные и учителя после 60 лет - 10% рассказал Блинов

Он уверен, что учителей поддерживать необходимо не только материально.

Например, опыт взаимодействия с родителями - очень тяжелая для молодых учителей тема. Здесь без опыта старшего поколения как раз очень сложно. Есть бонусные программы, обсуждаются вопросы индексации, но хорошее расписание работнику, который действительно это заслужил, умеренная нагрузка и перераспределение усилий хотя бы на то же наставничество, они вообще для старших возрастов учителей дают гораздо больше, чем небольшие материальные поддержки уверен Блинов

Он также отметил, что психологическая поддержка важна для самих преподавателей школ и в некоторых общеобразовательных учреждениях вводят службы психологической поддержки именно для учителей.

Там, где это есть, безусловно, работает. Любые знаки внимания и такого сердечного отношения, когда кто-то спрашивает: "Чем вам помочь? Давайте поговорим". В школе все должны друг другу помогать. Мне всегда вспоминается, как я обратился к одному старому учителю со словами: "Посмотрите, Иванов-то списывает у Сидорова". А он говорит: "Ты ничего не понимаешь. Это Иванов помогает Сидорову. Ну, пусть такими средствами. Но я больше рад тому, что они друг другу помогают". То же самое и в межличностных профессиональных отношениях учителей - над помогать друг другу призвал профессор

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов предложили приравнять учителей и медиков к госслужащим, предоставив им дополнительные льготы, но без предусмотренных законом для госслужащих ограничений. Соавтор законопроекта Гибатдинов назвал врачей и педагогов настоящей элитой, которая создает будущее страны.