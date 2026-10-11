Москва11 окт Вести.За время летней оздоровительной кампании число детей, посетивших смены в российских лагерях, выросло на 500 тысяч по сравнению с прошлым годом. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщила председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Однако, по ее словам, большая часть детей все еще не посещает оздоровительные смены в лагерях, и эту проблему необходимо решать.

Я получила удовлетворение от тех детских лагерей загородных, которые посещала: это и патриотические лагеря, и оздоровительные обычные лагеря. Но ведь я понимаю, что это только 5,7 миллиона детей, хотя год назад было 5,2 миллиона. Сейчас на полмиллиона больше детей у нас оздоравливаются. А остальные дети? У нас 29 миллионов детей… Мы же ставили задачу, чтобы каждый ребенок хотя бы одну смену отдохнул. Увы, этого у нас не получилось, да и вряд ли могло получиться, наверное, за один год сказала Останина

Также депутат отметила, что за год в России появилось 47 новых загородных лагерей для детского отдыха.

Но прирост количества этих загородных лагерей составил 47, то есть за год появилось 47 лагерей… Мы обратились во все ведомства и министерства, [они] навели ревизию, подремонтировали ровно семь загородных лагерей добротных, которые стояли где-то заброшенные, а где-то выжидали… И очень благодарили нас за то, что увеличили финансирование модульных лагерей – было два миллиарда [рублей], три миллиарда стало, поэтому сейчас внесли в бюджет. И вот наша задача – увеличить, мне очень хочется, раза в два добавила она

Ранее Останина заявила о необходимости принятия в России закона о детских товарах. По ее словам, за прошлые восемь созывов Госдумы не было внесено ни разу подобного законопроекта.