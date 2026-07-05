Останина: волжский "Артек" надо тиражировать в каждый регион

Депутат Останина: в каждом регионе должен быть свой "Артек" Останина: волжский "Артек" надо тиражировать в каждый регион

Москва5 июл Вести.Председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в Самарской области посетила Волжский "Артек", который в этом году отметил восьмидесятилетие.

Об этом она рассказала ИС "Вести".

Ежегодно в лагере отдыхают порядка 1 400 детей. Останина осмотрела корпуса, мастерские и спортивную зону, пообщалась с ребятами.

Для меня понимание того, что у нас сегодня в каждом регионе должен быть свой Артек, оно еще больше укрепилось. Это положительный пример, который я хотела бы тиражировать в других территориях, поскольку часто бываю в регионах и понимаю, что далеко не везде есть такие детские организации. Мы со своей стороны в Государственной думе законодательно постарались укрепить сферу детского отдыха рассказала она

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поддержал предложение "Единой России" о выделении дополнительного финансирования для летнего отдыха отдельной категории детей.