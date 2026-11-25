Депутат Останина: в идее о выплате алиментов детям до 23 лет есть нестыковки

Депутат считает нелогичной идею по алиментам детям до 23 лет Депутат Останина: в идее о выплате алиментов детям до 23 лет есть нестыковки

Москва25 ноя Вести.В идее платить алименты детям-студентам до 23-летия есть юридические нестыковки. Такое мнение ИС "Вести" высказала глава комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ).

Внесенный в Госдуму в августе законопроект обязывает родителей платить алименты трудоспособным совершеннолетним детям до 23 лет, если те учатся очно в вузе или колледже.

Для родителя, - независимо от того, сколько лет ребенку, он ребенком и остается, - это не означает, что он обязан содержать свое чадо до 23-летия. Более того, к сожалению, авторы идеи не учли, что кроме ответственности родителей за воспитание детей, есть еще и ответственность совершеннолетних детей за содержание своих родителей заявила она

В частности, уточнила парламентарий, в Семейном кодексе есть нормы, где говорится о необходимости трудоспособных совершеннолетних детей содержать нетрудоспособных родителей, которые нуждаются в помощи.

А при отсутствии такой заботы со стороны двадцатитрехлетних детей, в том числе, о которых мы говорим, они могут быть привлечены судом к ответственности, то есть нести дополнительные расходы, которые вызваны обстоятельствами - болезни, увечья родителя, необходимостью постороннего ухода. Так что здесь, что называется, улица с двусторонним движением: не только родители заботятся о воспитании детей, но и совершеннолетние дети заботятся о содержании родителей заметила Останина

Политик подчеркнула, что с моральной точки зрения также приветствуется забота взрослых детей о своих родителях. По ее словам, нельзя всю ответственность сбрасывать на государство, причем не только материальную, но и чисто человеческую.