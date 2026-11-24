Совершеннолетие ребенка не освобождает родителя от погашения долга по алиментам

Эксперт: совершеннолетие ребенка не освобождает родителя от долга по алиментам Совершеннолетие ребенка не освобождает родителя от погашения долга по алиментам

Москва24 ноя Вести.Совершеннолетие ребенка не освобождает родителя от долга по алиментам. Новые платежи больше не начисляются, но родитель обязан погасить уже накопленный долг. Об этом сообщила ТАСС адвокат, преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Юлия Мухина.

Совершеннолетие ребенка прекращает начисление новых алиментов, но не аннулирует уже образовавшуюся задолженность отметила юрист

По ее словам, если родитель не исполнял решение суда или нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов, задолженность сохраняется и после того, как ребенку исполнится 18 лет.

Согласно Семейному кодексу России, размер долга определяет судебный исполнитель, исходя из суммы алиментов, установленной судом или соглашением.

Исполнительное производство не прекращается только из-за достижения ребенком совершеннолетия, подчеркнула Мухина. Задолженность могут взыскать за счет доходов, денежных средств на счетах и имущества должника.