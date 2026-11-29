Юрист объяснила, могут ли подарки ребенку заменить алименты Юрист: покупки ребенку не заменяют алименты, взысканные по суду

Москва29 ноя Вести.Подарки, игрушки, одежда и другие мелкие расходы на ребенка не засчитываются в счет алиментов, взысканных через суд. Об этом сообщила ТАСС адвокат, преподаватель кафедры семейного и жилищного права МГЮА имени О. Е. Кутафина Юлия Мухина.

По ее словам, родитель не вправе заменить регулярные денежные выплаты на покупки различных вещей по своему усмотрению.

Если алименты взыскиваются на основании судебного решения, родитель не вправе самостоятельно решить, что вместо денежного платежа он купит ребенку необходимые вещи отметила юрист

Она добавила, что само по себе приобретение детских товаров не освобождает от обязанности выплачивать алименты. По закону денежные выплаты не могут быть зачтены другими встречными требованиями. Поэтому покупка подарков сверх установленных алиментов, как правило, не засчитывается в счет обязательных платежей.

Ранее сообщалось, что совершеннолетие ребенка не освобождает родителя от долга по алиментам.