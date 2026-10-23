Москва23 октВести.В Тольятти прокуратура Центрального района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении жительницы города. Женщина обвиняется по статье о неуплате без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего ребенка в нарушение решения суда.
Согласно материалам уголовного дела, в 2025 году решением суда на женщину возложена обязанность выплачивать алименты в пользу сына 2019 года рожденияговорится на сайте прокуратуры Самарской области
Гражданка не исполняла свои обязанности. Задолженность по уплате средств на содержание несовершеннолетнего составила более 1,5 млн рублей.
Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Тольятти.