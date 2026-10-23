В Тольятти будут судить мать, задолжавшую ребенку более 1,5 млн рублей

Жительница Тольятти задолжала своему ребенку более 1,5 млн рублей В Тольятти будут судить мать, задолжавшую ребенку более 1,5 млн рублей

Москва23 окт Вести.В Тольятти прокуратура Центрального района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении жительницы города. Женщина обвиняется по статье о неуплате без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего ребенка в нарушение решения суда.

Согласно материалам уголовного дела, в 2025 году решением суда на женщину возложена обязанность выплачивать алименты в пользу сына 2019 года рождения говорится на сайте прокуратуры Самарской области

Гражданка не исполняла свои обязанности. Задолженность по уплате средств на содержание несовершеннолетнего составила более 1,5 млн рублей.

Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Тольятти.