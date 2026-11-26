На Камчатке завершено расследование в отношении нерадивой матери СК: на Камчатке завершено расследование в отношении нерадивой матери из Елизово

Москва26 ноя Вести.На Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летней жительницы Елизово, она обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка и жестоким обращением с ним, сообщается в MAX-канале Следственного комитета края.

Установлено, что с ноября 2024 года по август 2026 года обвиняемая систематически ненадлежащим образом исполняла возложенные на нее родительские обязанности. Оставляла ее ребенка без присмотра, при наличии телесных повреждений не обращалась к врачам. В августе 2026 года ребенок был госпитализирован с многочисленными телесными повреждениями, в том числе переломом левой плечевой кости. Ребенка передали под опеку близкого родственника. Суд ограничил мать в родительских правах.

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения говорится в сообщении

Женщина признала вину.