В Кузбассе мать и ее сожитель осуждены за ряд тяжких преступлений против ребенка

В Кузбассе мать и ее сожитель осуждены за ряд преступлений в отношении ребенка В Кузбассе мать и ее сожитель осуждены за ряд тяжких преступлений против ребенка

Москва3 ноя Вести.В Кузбассе мать и ее сожитель осуждены на 13 и 16 лет соответственно за совершение тяжких и особо тяжких преступлений в отношении 12-летнего ребенка женщины. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

С мая 2021 года по ноябрь 2024 года мужчина, проживая с сожительницей и ее 12-летним ребенком, систематически истязал его, принуждал ночевать в неотапливаемом помещении без верхней одежды, а также совершал в отношении него другие насильственные действия. В указанный период мальчика неоднократно избивали, нанося удары по жизненно важным органам, высказывая при этом угрозы убийством

Мать ребенка … умышленно бездействовала. Имея реальную возможность обратиться в правоохранительные органы или за медицинской помощью, она скрывала преступления сожителя и орудия их совершения, не обеспечив сыну необходимого лечения говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

26 ноября 2024 года мальчик сбежал из дома, а позднее был обнаружен в ходе поисковых мероприятий. Осмотр и опрос несовершеннолетнего выявили многочисленные следы систематического жестокого обращения. После этого пострадавшего изъяли из семьи и поместили в учреждение соцобслуживания.

Как добавили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области, фигурант также обвинялся в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, их сбыте, а также склонении сожительницы к употреблению наркотиков.

[Женщина и ее сожитель] совместно причинили ребенку тяжкий вред здоровью, опасный для жизни, с особой жестокостью, издевательствами и мучениями. В результате у малолетнего, в том числе, было неизгладимо обезображено лицо. Также подсудимые совершили покушение на убийство ребенка говорится в сообщении пресс-центра

В ходе обысков по месту жительства изъяты орудия преступления и иные предметы, имеющие доказательственное значение для следствия. По уголовному делу, которое насчитывало 20 томов, проведено более 30 судебных экспертиз, допрошено свыше 100 лиц.

Таким образом, 44-летняя мать и ее 40-летний сожитель в зависимости от роли и степени участия каждого признаны виновными в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений против 12-летнего ребенка по статьям УК РФ об истязании (пп. "г, д, е" ч. 2 ст. 117), умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. "а" ч. 3 ст. 111), покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, пп. "в, д, ж" ч. 2 ст. 105), неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка (ст. 156), незаконном приобретении и сбыте наркотических средств (ч. 1 ст. 228,ч. 2 ст. 228.1), склонении к потреблению наркотиков с применением насилия (п. "г" ч. 2 ст. 230).

Фигурантка свою вину в инкриминируемых ей деяниях не признала, пояснив, что виновна лишь в том, что состояла в отношениях со своим сожителем, и вовремя не обратилась за помощью в правоохранительные органы. Мужчина же полностью признал вину, заявив, что действовал в целях воспитания мальчика.

Мужчине назначено наказание в виде 16 лет … исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев; женщине – в виде 13 лет … исправительной колонии общего режима и ограничением свободы на 1 год добавили в СК

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски о возмещении причиненного несовершеннолетнему морального вреда: с фигуранта взыскан 1 млн рублей, с фигурантки — 1,2 млн рублей.

На основании заявления органов опеки женщина лишена родительских прав в отношении троих детей.