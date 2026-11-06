Москва6 нояВести.Прокуратура Мильковского района Камчатского края провела проверку по факту травмирования ребенка в детском саду "Светлячок" и назначила штраф заведующей учреждением, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства региона.
Должностному лицу назначен штрафговорится в сообщении
Установлено, что во время прогулки ребенок упал с игрового оборудования и получил перелом лучевой кости. Прокуратура возбудила в отношении заведующей дошкольным учреждением дело о нарушении права на образование.