Заведующую детсадом на Камчатке оштрафовали за травму ребенка во время прогулки

Ребенок во время прогулки в детсаду Камчатки получил перелом лучевой кости Заведующую детсадом на Камчатке оштрафовали за травму ребенка во время прогулки

Москва6 ноя Вести.Прокуратура Мильковского района Камчатского края провела проверку по факту травмирования ребенка в детском саду "Светлячок" и назначила штраф заведующей учреждением, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства региона.

Должностному лицу назначен штраф говорится в сообщении

Установлено, что во время прогулки ребенок упал с игрового оборудования и получил перелом лучевой кости. Прокуратура возбудила в отношении заведующей дошкольным учреждением дело о нарушении права на образование.