В Башкирии пострадавший на батуте ребенок получит компенсацию в размере 250 тыс.

В Башкирии в пользу ребенка взыскана компенсация за травмирование на батуте В Башкирии пострадавший на батуте ребенок получит компенсацию в размере 250 тыс.

Москва22 окт Вести.В Туймазинском районе Республики Башкортостан по иску прокуратуры в пользу ребенка, получившего травмы на батуте, взыскана компенсация морального вреда. Подробности региональное ведомство сообщает в MAX.

В августе 2025 года 8-летняя посетительница развлекательного центра получила множественные переломы костей предплечья со смещением отломков.

Здоровью ребенка причинен вред средней тяжести. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда говорится в мессенджере

Доводы прокурора суд признал обоснованными и обязал предпринимателя выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.