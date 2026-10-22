Москва22 октВести.В Туймазинском районе Республики Башкортостан по иску прокуратуры в пользу ребенка, получившего травмы на батуте, взыскана компенсация морального вреда. Подробности региональное ведомство сообщает в MAX.
В августе 2025 года 8-летняя посетительница развлекательного центра получила множественные переломы костей предплечья со смещением отломков.
Здоровью ребенка причинен вред средней тяжести. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вредаговорится в мессенджере
Доводы прокурора суд признал обоснованными и обязал предпринимателя выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.