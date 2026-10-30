Детский сад в Тюмени заплатит 200 тысяч за тяжелую травму воспитанницы

Тюменский детский сад заплатит 200 тысяч рублей за травму девочки Детский сад в Тюмени заплатит 200 тысяч за тяжелую травму воспитанницы

Москва30 окт Вести.Суд в Тюмени обязал местный детский сад выплатить 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда девочке, получившей тяжелую травму руки во время прогулки. Повреждения ей нанесла другая воспитанница. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области на сайте.

Как следует из материалов суда, в феврале текущего года на прогулке одна девочка травмировала другую - обе 2019 года рождения. У пострадавшей выявили сложный перелом руки, ей сделали операцию, после чего она проходила лечение в стационаре и амбулаторно.

Родители девочки подали иск, полагая, что сад не досмотрел за детьми и не обеспечил их безопасность. Представитель учреждения с этим не согласился: по его словам, девочки активно играли, воспитатель в момент ЧП стояла к ним спиной, а ребенок не жаловался на боль в руке.

Калининский суд Тюмени, изучив материалы дела и выслушав стороны, взыскал с дошкольного учреждения 200 тысяч рублей.

Суд … частично удовлетворил исковые требования. С МАДОУ "Детский сад" в пользу законного представителя пострадавшей взыскано 200 000 рублей в качестве компенсации морального вреда говорится в публикации

Остальные требования истца суд оставил без удовлетворения.