Москва15 октВести.Жительница Тюмени, шедшая ночью по своим делам, нашла на улице маленького ребенка. Девочка была совершенно одна и плакала. Женщина позвонила в полицию, сообщает 72.RU.
Женщина увидела девочку примерно в 00.50 15 октября на детской площадке на улице Новоселов.
Сотрудники полиции немедленно приехали по указанному адресу и забрали малышку.
Позднее стало известно, что родственники девочки установлены.
Объявился родственник ребенка. Девочке примерно 3 года. Пока идет работасказал источник издания
Ребенка временно поместили в специализированное учреждение.