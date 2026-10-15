На детской площадке в Тюмени ночью нашли плачущую девочку Жительница Тюмени ночью нашла на детской площадке маленького ребенка

Москва15 окт Вести.Жительница Тюмени, шедшая ночью по своим делам, нашла на улице маленького ребенка. Девочка была совершенно одна и плакала. Женщина позвонила в полицию, сообщает 72.RU.

Женщина увидела девочку примерно в 00.50 15 октября на детской площадке на улице Новоселов.

Сотрудники полиции немедленно приехали по указанному адресу и забрали малышку.

Позднее стало известно, что родственники девочки установлены.

Объявился родственник ребенка. Девочке примерно 3 года. Пока идет работа сказал источник издания

Ребенка временно поместили в специализированное учреждение.