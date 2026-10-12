В Кудрово малолетнюю девочку нашли на лестничной площадке дома, идет проверка

В Кудрово пятилетнюю девочку нашли на лестничной клетке дома, идет проверка В Кудрово малолетнюю девочку нашли на лестничной площадке дома, идет проверка

Москва12 окт Вести.Всеволожская городская прокуратура начала проверку после того, как на лестничной клетке многоквартирного дома в городе Кудрово нашли пятилетнюю девочку. Об этом сообщила прокуратура Ленинградской области в социальной сети "ВКонтакте".

Всеволожской городской прокуратурой организована проверка по информации об обнаружении пятилетней девочки на лестничной клетке многоквартирного дома в г. Кудрово говорится в публикации

В ходе проверки изучат все детали случившегося и то, как сработали органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

При наличии оснований прокуратура примет меры реагирования. Ход и итоги проверки городская прокуратура держит на контроле.