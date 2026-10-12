Москва12 октВести.Всеволожская городская прокуратура начала проверку после того, как на лестничной клетке многоквартирного дома в городе Кудрово нашли пятилетнюю девочку. Об этом сообщила прокуратура Ленинградской области в социальной сети "ВКонтакте".
Всеволожской городской прокуратурой организована проверка по информации об обнаружении пятилетней девочки на лестничной клетке многоквартирного дома в г. Кудровоговорится в публикации
В ходе проверки изучат все детали случившегося и то, как сработали органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
При наличии оснований прокуратура примет меры реагирования. Ход и итоги проверки городская прокуратура держит на контроле.