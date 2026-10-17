Пропавшую 12-летнюю девочку из Кстово нашли на крыше многоэтажки

Пропавшую в Нижегородской области 12-летнюю девочку нашли на крыше многоэтажки Пропавшую 12-летнюю девочку из Кстово нашли на крыше многоэтажки

Москва17 окт Вести.В Кстово полицейские и волонтеры нашли пропавшую 12-летнюю школьницу, сообщает в MAX пресс-служба регионального главка МВД России по Нижегородской области.

Ребенок ушел из дома накануне, связи с ней не было. После того, как родители девочки обратились за помощью к полиции и волонтерам, были организованы немедленные поиски.

В результате организованного поиска сотрудники ОМВД России "Кстовский" и волонтеры нашли девочку на крыше 5 этажа дома сказано в сообщении

В настоящее время жизни и здоровью несовершеннолетней ничего не угрожает. Устанавливаются причины побега ребенка из дома.

По результатам проверки органами ПДН будет принято решение в отношении законных представителей несовершеннолетней.