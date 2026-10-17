Москва17 октВести.В Кстово полицейские и волонтеры нашли пропавшую 12-летнюю школьницу, сообщает в MAX пресс-служба регионального главка МВД России по Нижегородской области.
Ребенок ушел из дома накануне, связи с ней не было. После того, как родители девочки обратились за помощью к полиции и волонтерам, были организованы немедленные поиски.
В результате организованного поиска сотрудники ОМВД России "Кстовский" и волонтеры нашли девочку на крыше 5 этажа домасказано в сообщении
В настоящее время жизни и здоровью несовершеннолетней ничего не угрожает. Устанавливаются причины побега ребенка из дома.
По результатам проверки органами ПДН будет принято решение в отношении законных представителей несовершеннолетней.