Москва4 октВести.Сотрудники полиции установили местонахождение двух девочек, пропавших в поселке Чулым Балахтинско-Новоселовского округа Красноярского края, сообщили в пресс-службе ведомства в MAХ.
Сообщение о пропаже двух школьниц - 9 и 12 лет поступило в дежурную часть полиции накануне, 3 октября.
Ориентировки на несовершеннолетних были переданы всем наружным нарядам, их поисками занимались сотрудники полиции, спасатели и волонтеры.
Были обследованы территория места проживания и близлежащая к ней, опрошены соседи, друзья, знакомые. Во время поисковых мероприятий в вечернее время с наступлением темноты девочки сами пришли домойсказано в сообщении
Ранее сообщалось, что обе пропавшие учатся в одной школе - в третьем и шестом классах. Из дома они раньше не уходили. Семья старшей из них уже была на заметке у инспекторов по делам несовершеннолетних и числится на учете.
В настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает, устанавливаются обстоятельства и причины самовольного ухода.