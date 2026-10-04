Двух девочек, которые не вернулись с прогулки в Красноярском крае, нашли живыми Полиция нашла двух девочек, пропавших в Красноярском крае

Москва4 окт Вести.Сотрудники полиции установили местонахождение двух девочек, пропавших в поселке Чулым Балахтинско-Новоселовского округа Красноярского края, сообщили в пресс-службе ведомства в MAХ.

Сообщение о пропаже двух школьниц - 9 и 12 лет поступило в дежурную часть полиции накануне, 3 октября.

Ориентировки на несовершеннолетних были переданы всем наружным нарядам, их поисками занимались сотрудники полиции, спасатели и волонтеры.

Были обследованы территория места проживания и близлежащая к ней, опрошены соседи, друзья, знакомые. Во время поисковых мероприятий в вечернее время с наступлением темноты девочки сами пришли домой сказано в сообщении

Ранее сообщалось, что обе пропавшие учатся в одной школе - в третьем и шестом классах. Из дома они раньше не уходили. Семья старшей из них уже была на заметке у инспекторов по делам несовершеннолетних и числится на учете.

В настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает, устанавливаются обстоятельства и причины самовольного ухода.