В Красноярском крае ищут двух пропавших девочек 9 и 13 лет

В Красноярском крае разыскивают двух девочек, не вернувшихся с прогулки В Красноярском крае ищут двух пропавших девочек 9 и 13 лет

Москва4 окт Вести.В Балахтинско-Новоселовском округе Красноярского края разыскивают двух пропавших девочек 9 и 13 лет. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по региону на платформе MAX.

В Балахтинско-Новоселовском округе Красноярского края сотрудники полиции подняты по тревоге на поиски детей, не вернувшихся домой говорится в публикации

О пропаже школьниц в селе Чулым стало известно утром в воскресенье, 4 октября. В дежурную часть поступило сообщение, что две девочки 2017 и 2014 годов рождения ушли гулять и не вернулись.

Сотрудников отдела МВД "Балахтинско-Новоселовский" сразу подняли по тревоге и сформировали оперативные группы. К поискам подключились более 40 полицейских, работники КГКУ "Спасатель" и волонтеры.

Полицейские выясняют, с кем общаются девочки, опрашивают их знакомых и проверяют соседние населенные пункты.

Выяснилось, что обе пропавшие учатся в одной школе - в третьем и шестом классах. Ранее из дома они не уходили. Семья старшей из них уже была на заметке у инспекторов по делам несовершеннолетних и числится на учете.