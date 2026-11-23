Москва23 нояВести.В Республике Тыва разыскиваются две несовершеннолетние девочки, самовольно покинувшие школу-интернат в городе Кызыл, сообщается в MAX-канале МВД региона.
В Кызыле разыскиваются без вести пропавшие несовершеннолетние девочки 2011 и 2012 годов рождения, они вечером 22 ноября самовольно покинули школу-интернат на улице Колхозной, до настоящего времени их местонахождение неизвестноговорится в сообщении
Одна была одета в голубую куртку, джинсы, белый джемпер и черные сапоги. Вторая – в черный полушубок, серые спортивные брюки и джемпер, кроссовки.