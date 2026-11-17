К поискам пропавшего после ссоры с матерью в Кызыле мальчика подключилось МЧС Спасатели МЧС подключились к поискам мальчика, пропавшего в Кызыле

Москва17 ноя Вести.К поискам 10-летнего мальчика, который убежал в неизвестном направлении после ссоры с матерью в Кызыле, подключились сотрудники МЧС и спасатели. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике Тыва.

Ранее в МВД республики сообщали, что днем 17 ноября мальчик после ссоры с матерью убежал с лестницы на входе в бизнес-центр "Кызыл". Его местонахождение до сих пор неизвестно.

По указанию начальника Главного управления МЧС России по Республике Тыва генерал-майора внутренней службы Алексея Артемова на поисковые работы ребенка, который сегодня днем потерялся в центре города Кызыла, подключены сотрудники МЧС России и спасатели сказано в сообщении

В ведомстве добавили, что спасатели начнут поиски с центра города и частного сектора.