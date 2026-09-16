Родители сообщили об исчезновении мальчика в лесу под Тверью спустя сутки

Родители сообщили о пропавшем в Тверской области 14-летнем мальчике спустя сутки Родители сообщили об исчезновении мальчика в лесу под Тверью спустя сутки

Москва16 сен Вести.Волонтеры рассказали РИА Новости о роковой ошибке родителей после исчезновения 14-летнего мальчика в Тверской области.

Как уточнил представитель местного волонтерского поисково-спасательного отряда "Сова", они заявили о пропаже спустя сутки, что критически много для поиска человека в лесу. Ребенка ищут почти месяц, с 15 августа.

Были потеряны сутки! … Это очень много для поиска в природной среде, тем более несовершеннолетнего. Ведь эти сутки человек мог хаотично перемещаться в природной среде сказала волонтер

По ее словам, поиски ведутся в сложной по рельефу местности, с богатой растительностью, обводненными и заболоченными участками.

Также работу затрудняет отсутствие цели, с которой мальчик ушел в лес. По предварительным данным он пошел в неизвестном направлении после ссоры с отцом на рыбалке.

По данным СУ СК России по Тверской области, подростка 2011 года рождения в последний раз видели вблизи деревни Зинаидово Ржевского муниципального округа. Возбуждено уголовное дело.