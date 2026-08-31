Москва31 авгВести.Волонтеры решили не расширять зону поиска 15-летнего подростка, который пропал 15 августа в районе деревни Зинаидово Ржевского округа Тверской области. Об этом сообщили в Тверском волонтерском поисково-спасательном отряде "Сова", передает ТАСС.
Поиски продолжаются в уже закрытой кинологическими расчетами территории.
Зону поиска решено не расширять, работаем в закрытой уже территории кинологическими расчетами, усиленными старшими поисковых группотметили в отряде
Пешие группы полностью отработали запланированную зону поиска
В ходе поисков обследовано уже порядка 80 кв. км. Было возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщали, что 15 августа несовершеннолетний отправился на рыбалку с отцом. Отец и сын повздорили, после чего подросток ушел.