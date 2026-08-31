Зону поиска пропавшего в Тверской области подростка решили не расширять

Волонтеры не стали расширять зону поиска пропавшего в Тверской области подростка Зону поиска пропавшего в Тверской области подростка решили не расширять

Москва31 авг Вести.Волонтеры решили не расширять зону поиска 15-летнего подростка, который пропал 15 августа в районе деревни Зинаидово Ржевского округа Тверской области. Об этом сообщили в Тверском волонтерском поисково-спасательном отряде "Сова", передает ТАСС.

Поиски продолжаются в уже закрытой кинологическими расчетами территории.

Зону поиска решено не расширять, работаем в закрытой уже территории кинологическими расчетами, усиленными старшими поисковых групп отметили в отряде

Пешие группы полностью отработали запланированную зону поиска

В ходе поисков обследовано уже порядка 80 кв. км. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщали, что 15 августа несовершеннолетний отправился на рыбалку с отцом. Отец и сын повздорили, после чего подросток ушел.