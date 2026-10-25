Школьника, пропавшего три дня назад в Кузбассе, нашли живым

В Кузбассе нашли пропавшего три назад школьника Школьника, пропавшего три дня назад в Кузбассе, нашли живым

Москва25 окт Вести.В Междуреченске нашли живым 10-летнего мальчика, который ушел из дома 22 октября, и с тех пор его местонахождение оставалось неизвестным. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что мать мальчика обратилась в полицию днем 25 октября. После этого были организованы его поиски.

В результате масштабных поисков около 21.30 (17.30 мск) ребенок был найден инспекторами ПДН в подъезде многоэтажного дома в центральной части Междуреченска. Предварительно установлено, что противоправных действий в отношении него не совершалось говорится в сообщении

Отмечается, что мать ребенка привлекут к административной ответственности по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.

По факту произошедшего организована проверка.