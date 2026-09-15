Москва15 сенВести.В Калининграде на вторые сутки поисков нашли 12-летнего мальчика, который пропал 14 сентября в Московском районе города, передает ТАСС.
Как сообщили в региональном УМВД, ребенок найден живым.
Мальчик 2013 года рождения обнаружен своим отцом на одной из улиц Калининградаговорится в публикации
По данному факту полиция проводит проверку.
По предварительным данным, противоправных действий в отношении школьника не совершалось. При этом есть информация, что он уже не впервые уходит из дома.