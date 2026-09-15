На вторые сутки поисков в Калининграде нашли пропавшего ребенка

Пропавший в Калининграде 12-летний мальчик найден живым На вторые сутки поисков в Калининграде нашли пропавшего ребенка

Москва15 сен Вести.В Калининграде на вторые сутки поисков нашли 12-летнего мальчика, который пропал 14 сентября в Московском районе города, передает ТАСС.

Как сообщили в региональном УМВД, ребенок найден живым.

Мальчик 2013 года рождения обнаружен своим отцом на одной из улиц Калининграда говорится в публикации

По данному факту полиция проводит проверку.

По предварительным данным, противоправных действий в отношении школьника не совершалось. При этом есть информация, что он уже не впервые уходит из дома.