Москва15 июлВести.В Свердловской области живыми найдены двое пропавших накануне братьев — 8-летний Артем и 12-летний Владислав Кочевые. Об этом сообщил официальный представитель регионального ГУ МВД России Валерий Горелых.
Найдены, живы, доставляют в полицию. Поисковым мероприятиям полиции дан отбойговорится в сообщении, опубликованном в канале ГУ МВД России по Свердловской области в мессенджере МАХ
Подробности произошедшего пока не уточняются.
Дети 14 июля в 13.00 по местному времени ушли из квартиры по ул. Комсомольская на прогулку и не вернулись. К правоохранителям их мать обратилась только 15 июля. В отношении женщины за ненадлежащее воспитание детей возбуждено административное делопроизводство по ст. 5.35 КоАП РФ.
В семье воспитываются еще 2 мальчиков, 11 лет и годовалый.