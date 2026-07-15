Пропавших в Свердловской области двух несовершеннолетних братьев нашли живыми

Пропавших в Свердловской области несовершеннолетних братьев нашли живыми Пропавших в Свердловской области двух несовершеннолетних братьев нашли живыми

Москва15 июл Вести.В Свердловской области живыми найдены двое пропавших накануне братьев — 8-летний Артем и 12-летний Владислав Кочевые. Об этом сообщил официальный представитель регионального ГУ МВД России Валерий Горелых.

Найдены, живы, доставляют в полицию. Поисковым мероприятиям полиции дан отбой говорится в сообщении, опубликованном в канале ГУ МВД России по Свердловской области в мессенджере МАХ

Подробности произошедшего пока не уточняются.

Дети 14 июля в 13.00 по местному времени ушли из квартиры по ул. Комсомольская на прогулку и не вернулись. К правоохранителям их мать обратилась только 15 июля. В отношении женщины за ненадлежащее воспитание детей возбуждено административное делопроизводство по ст. 5.35 КоАП РФ.

В семье воспитываются еще 2 мальчиков, 11 лет и годовалый.