Москва14 октВести.Восьмилетний мальчик, который пропал в Самаре во вторник, 13 октября, найден живым, сообщается в социальной сети "ВКонтакте" регионального отделения добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
С 13 октября 2026 года его местонахождение было неизвестно.
Найден, жив! Всем, кто выехал и кто готов был выехать - огромное спасибоговорится в сообщении отряда
В "ЛизаАлерт" рассказали, что местный житель заметил мальчика во дворе своего дома, а потом наткнулся в соцсетях на ориентировку и узнал ребенка, сразу позвонил в отряд.