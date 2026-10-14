Пропавший в Самаре восьмилетний мальчик найден "ЛизаАлерт": пропавший восьмилетний мальчик в Самаре найден живым

Москва14 окт Вести.Восьмилетний мальчик, который пропал в Самаре во вторник, 13 октября, найден живым, сообщается в социальной сети "ВКонтакте" регионального отделения добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

С 13 октября 2026 года его местонахождение было неизвестно.

Найден, жив! Всем, кто выехал и кто готов был выехать - огромное спасибо говорится в сообщении отряда

В "ЛизаАлерт" рассказали, что местный житель заметил мальчика во дворе своего дома, а потом наткнулся в соцсетях на ориентировку и узнал ребенка, сразу позвонил в отряд.