В Волгограде нашли живым школьника, пропавшего 10 ноября В Волгограде завершились поиски пропавшего 11-летнего мальчика

Москва12 ноя Вести.В Волгограде разыскивали 11-летнего мальчика, который пропал 10 ноября. О поисках сообщили в сообществе поискового отряда "ЛизаАлерт" в социальной сети "ВКонтакте".

Помогите найти ребенка. <…> 11 лет, город Волгоград. 10 ноября вышел из дома и не вернулся говорилось в сообщении

Приметы школьника: рост 154 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, серо-голубые глаза. В день исчезновения он был в черно-белой куртке, темно-серых штанах и черных кроссовках.

Позднее в сообществе поискового отряда "ЛизаАлерт" заявили, что ребенок найден живым.