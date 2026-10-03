Москва3 октВести.Пропавший 3 октября в Ленинском районе Нижнего Новгорода 8-летний мальчик найден живым. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД в MAX.
В полицию обратилась мама ребенка. К поискам были подключены волонтеры и сотрудники ведомства
Мальчик был обнаружен волонтерами в Канавинском районе областного центрасказано в сообщении
Школьник рассказал полицейским, что знакомый позвал его покататься на велосипедах и поделать на них трюки. Для этого он одолжил у другого мальчика велосипед.
В ближайшее время ребенка передадут родным. Его жизни и здоровью не угрожает.