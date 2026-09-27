Москва27 сенВести.В Курске полиция устанавливает местонахождение 10-летнего Ярослава Никуличева, он ушел из дома 26 сентября и не вернулся. Об этом сообщили в УМВД по региону.
В Курске сотрудники полиции устанавливают местонахождение несовершеннолетнего Никуличева Ярослава, 2016 года рождения. Накануне мальчик ушел из дома и не вернулсяговорится в сообщении
Отмечается, что о розыске ребенка заявила его мама.
Полиция попросила граждан сообщить любую известную информацию о ребенке в Сеймский отдел полиции УМВД России по Курску.