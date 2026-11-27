Москва27 нояВести.Многодетных родителей из Вологды, в семье которых воспитывалась пятилетняя девочка, умершая от истощения, направят на психиатрическую экспертизу, сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК РФ по Вологодской области.
Кроме того, назначены и судебно-медицинские экспертизы.
Будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза в отношении родителей девочкисказано в публикации
Родителей погибшего ребенка задержали 26 ноября. Всего в семье воспитывались 12 детей, 11 из них – несовершеннолетние. Брат погибшей до сих пор находится в реанимации, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Остальные пациенты остаются в общесоматических отделениях.
Ранее СК сообщало, что родители признали, что девочка умерла у них дома. В случае, если вина матери и отца будет доказана, им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
Семья состояла на профилактическом учете и проживала в ненадлежащих жилищно-бытовых условиях.