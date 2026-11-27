Следователь просит арестовать родителей умершей от истощения девочки в Вологде Следователь просит арестовать родителей, чья дочь умерла от истощения в Вологде

Москва27 ноя Вести.Следователь намерен ходатайствовать о заключении под стражу обоих родителей пятилетней девочки, которая погибла от истощения в Вологде. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Вологодской области, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что в многодетной семье в Вологде, где воспитывались 12 детей, в том числе 11 несовершеннолетних, погибла от истощения девочка, ее семилетний брат был госпитализирован в истощенном состоянии. В больнице находятся девять детей. Родителей задержали.

Следователь будет ходатайствовать в суде о мере пресечения - заключение под стражу - для обоих родителей девочки отмечается в сообщении

Родителям многодетной семьи может грозить пожизненный срок.